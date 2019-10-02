"КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра". ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ".
Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Росії, України та Франції можуть розпочинати підготовку саміту в "нормандському форматі", який прийме Париж. Точної дати поки немає. Французький лідер Емманюель Макрон, виступаючи 1 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи, сказав, що зустріч може відбутися найближчими тижнями.
Як повідомили в російських держструктурах, саміт цілком можливо провести цього місяця. Для цього потрібно узгодити графіки керівників чотирьох держав. Така зустріч буде першою з 2016 року.
Формулу запропонував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, коли був главою МЗС ФРН. "Формула Штайнмаєра" ніколи раніше не оформлялася у вигляді документа.
Як зазначає російське видання, в узгодженому тексті йдеться, що закон про особливий статус ОРДЛО "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені та проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах". Також там зазначається, що закон діятиме на тимчасовій основі до опублікування місією спостерігачів ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають усім стандартам, особливий статус почне діяти на постійній основі.
Зафіксувати цю домовленість передбачалося 18 вересня на засіданні ТКГ. Але експрезидент України Леонід Кучма, який представляє Київ у контактній групі, відмовився тоді поставити під папером свій підпис, заявивши, що це може спровокувати в Україні черговий Майдан. Глава українського МЗС Вадим Пристайко, втім, пояснив зрив підписання технічними проблемами, не уточнивши, в чому вони полягали.
До 1 жовтня було придумано схему, яка дозволила членам контактної групи затвердити єдину редакцію "формули Штайнмаєра", не підписуючи її. Представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік, коментуючи підсумки засідання в Мінську, повідомив, що члени ТКГ і представники ОРДЛО листами на його адресу "підтвердили текст "формули Штайнмаєра"". Листи, підписані ОБСЄ, російською стороною, представниками ОРДЛО і Леонідом Кучмою від України, датовані 1 жовтня.
"Українська сторона приймає текст цієї формули", - написано поруч із підписом Кучми.
Фото документів: "КоммерсантЪ"
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".