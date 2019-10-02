Альтернативний проєкт закону №1210-1 також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент ОП "Укрметалургпром", радник в МЕРТ Олександр Каленков у коментарі "Апострофу".

Він зазначив, що обіцяний в комітеті альтернативний проєкт також не дав відповідей на ключові питання про підвищення ренти.

"Дубінський запропонував гіпотезу - подумаймо про формульне утворення ренти, ґрунтуючись на ставці Платс у Північному Китаї ... Як буде ставка Платс в Північному Китаї приводитися до ставки ренти в Україні? Які будуть складові цієї формули, коефіцієнти та інше? Ніяких деталей Дубінським і його комітетом вказано не було. Дубінський запевняв, що вони будуть в альтернативному законопроєкті №1210-1. Його вже опублікували, але там теж нічого немає. Порівняно з першою версією - абсолютно нічого не змінилося", - підкреслив Каленков.

За його словами, під час чергового засідання комітету стало ясно, що змін у частині ренти законопроєкту не буде - його нібито збираються передати в Раду в нинішньому вигляді і до другого читання доопрацювати. Експерт висловив сумнів, що це станеться.

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"Заяви про те, що потрібно ухвалити в першому читанні це, а потім спробувати її якось змінити, для нас абсолютно не прийнятні. Ми розуміємо, що, якщо законопроєкт буде проголосований у першому читанні, дуже мала ймовірність, що Верховна Рада потім до нього повернеться і буде що-небудь переглядати", - зазначає президент ОП "Укрметалургпром".