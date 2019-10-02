Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", зокрема, народна депутатка Ніна Южаніна зазначила: "Законопроєкт матиме страшні негативні наслідки для всієї економіки: це тотальне закриття великого та середнього бізнесу вже до кінця цього року".

Під час засідання депутати від східного регіону оперували конкретними цифрами. Йшлося про те, що рентна плата для вітчизняної металургії стане вищою у десять разів, ніж у прямих конкурентів - російських виробників.

Попри думку учасників та попередню критику проєкту закону з боку бізнесових асоціацій, міжнародних та вітчизняних експертів і аналітиків, профільний комітет таки рекомендував Раді схвалили законопроєкт 1210 у першому читанні. Бізнес висловив занепокоєння, що надалі їхні аргументи також не будуть враховані.

Своєю чергою, голова комітету Данило Гетманцев пообіцяв знайти усі компроміси з металургами. І також переглянути рентну плату для видобутку марганцевих руд. Яку, за словами Гетманцева, "випустили з уваги випадково, і це була помилка".

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