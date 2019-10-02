Вітаю "позитивні новини" засідання ТКГ в Мінську, - глава ОБСЄ Лайчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.
"Вітаю позитивні новини сьогоднішнього засідання ТКГ в Мінську, пов'язані з розведенням і формулою Штайнмаєра. Зобов'язання за Мінськими угодами мають бути виконані і мир досягнутий!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Раніше Лайчак заявляв, що "формула Штайнмаєра" є хорошою основою для виконання Мінських угод.