"Укроборонпром" підписав контракт із компанією Baker Tilly Ukraine на проведення аудиту. ФОТО

Про це у своєму мікроблозі Twitter написав генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус, передає Цензор.НЕТ.

"Finally! Сьогодні підписали контракт на проведення аудиту консолідованої звітності ДК "Укроборонпром" 2018/2019 з Baker Tilly Ukraine. Рухаємось вперед!" - зазначив Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Baker Tilly проведе аудит "Укроборонпрому". Вони мають почати роботу до кінця року, - Абромавичус

Консолідований аудит "Укроборонпрому" не проводився ще жодного разу. Міжнародні аудити проводилися тільки в окремих підприємствах-учасниках концерну. Наприклад, та ж Baker Tilly проводила аудит "Укрспецекспорту".

"Укроборонпром" готовий був заплатити за аудит 32,5 млн гривень, "Бейкер Тіллі Україна" погодилася провести його за 29,336 млн гривень. Єдиний конкурент - "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" - зупинився на ціні 29,337 млн ​​гривень.

Нагадаємо, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн із лютого 2018 року очолював Павло Букін.

Раніше, в липні, президент Володимир Зеленський призначив Абромавичус членом наглядової ради "Укроборонпрому".