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02.10.19 10:47

Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Верховної Ради і веде переговори з главами фракцій.

Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він припустив, що Зеленський приїхав обговорити свій план щодо Донбасу.

"Я сподіваюся, що зараз керівникам фракцій представлена ​​послідовність кроків деокупації, і збираються думки, як це сприймають представники фракцій і політичних сил, за які проголосували сотні тисяч населення", - сказав Юрчишин.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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