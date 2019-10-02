Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
Він припустив, що Зеленський приїхав обговорити свій план щодо Донбасу.
"Я сподіваюся, що зараз керівникам фракцій представлена послідовність кроків деокупації, і збираються думки, як це сприймають представники фракцій і політичних сил, за які проголосували сотні тисяч населення", - сказав Юрчишин.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".