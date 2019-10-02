Міністр Бородянський закликав членів Ради з державної підтримки кіно "визнати свою неспроможність і скласти повноваження"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"1 жовтня Рада мала запропонувати рішення та шляхи подолання цієї конфліктної і неоднозначної ситуації навколо затвердження переможців 11-го пітчингу. І це рішення має враховувати насамперед інтереси учасників-фіналістів і українське суспільство загалом. Рішення - немає", - повідомив Бородянський.

На думку міністра, це означає, що якщо ситуація не буде врегульована, то кілька років у Держкіно взагалі не буде грошей на пітчинг.

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"Це означає, що ні серіал, ні анімаційний фільм не буде створено за підтримки держави, і ми не зможемо як держава визначати теми, які ми хотіли просувати", - додав він.

Бородянський вважає, що ця ситуація є саботажем інтересів кіноспільноти.

"Це означає, що члени Ради розуміли, що вони перевищують свої повноваження, і свідомо це зробили, бо не передбачено жодної відповідальності за перевищення повноважень. Так само і за ухвалення рішень. І тому було б чесно, якби колективний орган, який має ухвалювати рішення, визнав свою неспроможність і подав у відставку", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ексглава Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко розповів в інтерв'ю Олексію Братущаку на каналі Цензор.НЕТ, чому пішов у відставку, про заборону серіалу "Свати", про відносини з Олександром Ткаченком та медаігрупою "1+1", про скандал із фільмом про Стуса, а також про розвиток та перспективи української кіноідустрії. З інтерв'ю Іллєнка можна ознайомитися за посиланням.