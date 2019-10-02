"Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського (оновлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ранкове пленарне засідання Верховної Ради станом на зараз поки не розпочалося. У залі перебувають кілька десятків депутатів, фракція "Слуга народу" відсутня в повному складі.
Фракція проводить своє засідання, на якому присутній президент Володимир Зеленський.
За даними "Укрінформу", зустріч відбувається в конференц-залі Верховної Ради. Журналістів туди не пускають.
Перед засіданням депутати від "Слуги народу" говорили, що президент збирається пояснити їм на зустрічі подробиці узгодженої напередодні "формули Штайнмаєра".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".