"Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського (оновлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради станом на зараз поки не розпочалося. У залі перебувають кілька десятків депутатів, фракція "Слуга народу" відсутня в повному складі.

Фракція проводить своє засідання, на якому присутній президент Володимир Зеленський.

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За даними "Укрінформу", зустріч відбувається в конференц-залі Верховної Ради. Журналістів туди не пускають.

Перед засіданням депутати від "Слуги народу" говорили, що президент збирається пояснити їм на зустрічі подробиці узгодженої напередодні "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".