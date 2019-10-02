У Комітеті ВР обговорили реформування системи державного оборонного замовлення. ДОКУМЕНТ

Але головний інтерес викликало обговорення реформування системи державного оборонного замовлення (ДОЗ, оборонних закупівель), які представили спільно заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді та радник Міністра оборони України Артур Переверзєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Були представлені концептуальні засади закону про оборонні закупівлі, а не законопроєкт. Хоча відомо, що існує сам проєкт закону, який має бути прийнятий на заміну існуючого ЗУ "Про державне оборонне замовлення".

Проєкт закону ґрунтується на положеннях Директиви ЄС #81 (Директива щодо закупівель в сфері оборони), як направлена на створення спільного, вільного та конкурентного для країн ЄС європейського ринку оборонного обладнання.

За словами експертів, головними нововведеннями закону буде перенесення відповідальності за планування ДОЗ з Мінекономіки в Міноборони. Це дозволить забезпечити проведення уніфікації основних зразків озброєння та техніки. Але при цьому може привести до конфлікту інтересів, коли Міноборони поєднає в собі функції координатора з ДОЗ та одночасно функції державного замовника. А це може призвести до безконтрольності процесу.

Також планується лібералізувати самі підходи до здійснення закупівель, коли буде ліквідовано існуюча норма про обов’язкову закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення у вітчизняних виробників та постачальників, а не іноземних постачальників. Натомість запропоновано створити рівні можливості для вітчизняних та іноземних виробників приймати участь в закупівлях в інтересах сил оборони та безпеки. При цьому європейське законодавство передбачає, що "у спеціальних умовах ринків оборони та безпеки за державами-членами (ЄС) зберігаються повноваження вирішувати, чи їхній замовник може дозволяти суб’єктам господарювання із третіх країн брати участь у процедурах присудження контрактів".

Наразі невідомо, чи залучені до процесу розробки нового закону крім МОУ та МЕРТ інші державні замовники з ДОЗ, що закуповують озброєння та військову техніку (всього 16 міністерств та відомств), а також Міністерство фінансів, державні компанії (ДК Укроборонпром) та приватні компанії, що займаються виробництвом озброєння, контролюючі органи.

За результатами обговорення в Комітеті було прийнято рішення про створення робочої групи для напрацювання вищезгаданих законодавчих ініціатив, яка буде працювати в рамках створеного у складі Комітету підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації.



Це дасть змогу залучити до процесу розроблення нових законів в системі ДОЗ незалежних експертів.





