Помічник Путіна Сурков озвучив терміни узгодження зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Корреспондент" із посиланням на ТАСС.

"Остаточне узгодження дати саміту нормандської четвірки відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів", - сказав він.

Крім того, Сурков припустив можливість проведення попередньої зустрічі міністрів закордонних справ "четвірки". "Після цього всі умови, необхідні для проведення зустрічі лідерів, дійсно, будуть виконані", - сказав помічник Путіна.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік уточнив, що розведення сил у Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.