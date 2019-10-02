"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - ватажки терористів Пушилін і Пасічник про "формулу Штайнмаєра"

Про це йдеться в спільній заяві бойовиків Дениса Пушиліна (ватажок НЗФ "ДНР") і Леоніда Пасічника (ватажок НЗФ "ЛНР"). Цю заяву опублікував один з інформаційних ресурсів терористів, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вчора завдяки Росії, Німеччині і Франції підписала, нарешті, "формулу Штайнмаєра", що гарантує Донбасу особливий статус. Таким чином вона визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі. Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета", - сказано в заяві.

Пушилін і Пасічник додали, що їхні представники продовжать участь у переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську, "щоб в остаточному підсумку прийти до повного самоврядування і самовизначення".

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"Коли він (Зеленський. - Ред.) говорить, що вибори на Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас будуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - підкреслили ватажки терористів.

"Нам багато чого не подобається в нинішній редакції цього закону, в який Порошенко навставляв неприйнятних застережень. І ці застереження і вставки потрібно із закону видалити. Але в ньому також містяться і найважливіші положення, які міняти в жодному разі не можна", - сказано в заяві.

Бойовики стверджують, що будь-які зміни закону про особливий статус мають бути узгоджені з ними.

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"Хочемо застерегти пана Зеленського від необачних дій. Якщо він хоче домогтися мирного співіснування з ДНР і ЛНР, нехай вступає в прямий діалог з нами, а не робить непродумані і безглузді односторонні заяви", - підсумували Пушилін і Пасічник.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".