Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра"

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

Він запевнив, що ніхто не підписував формулу Штайнмаєра, а лише лист представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку.

"Це просто технічний крок для того, щоб перейти в нормандський формат. Всі люди кажуть, у кого я запитував, що потрібно перейти в інший формат... Це технічний крок, який зроблений і дає нам зараз сподівання, що ми в нього перейдемо. У тому форматі ще багато невизначеностей. Усі кажуть - там зрада, буде ухвалено якийсь закон. Коли ухвалюватимемо цей закон, у суспільства буде дуже багато можливостей висловлюватися, вийти на вулиці, протестувати, якщо щось не подобається, працювати з депутатами, експертами в комітетах. Зараз ще немає закону", - зазначив Арахамія.

"Я зустрічався з президентом, щоб почути, чи є зрада, яку зараз поширюють ЗМІ, у фейсбуці тощо. І я кажу - немає. Президент гарантує, що немає. І я вам теж зараз можу гарантувати - немає", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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