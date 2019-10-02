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02.10.19 12:21

У новому законі "Про особливий статус Донбасу" не має бути безумовної амністії для терористів, - Яременко

Глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко пояснив необхідність ухвалення нового закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, який, зокрема, не передбачатиме безумовної амністії учасників незаконних збройних формувань, що діють на сході України.

У новому законі "Про особливий статус Донбасу" не має бути безумовної амністії для терористів, - Яременко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той закон (про особливості місцевого самоврядування. - Ред.), який є, особисто мене не влаштовує, тому що в ньому є положення про безумовну амністію, в ньому є положення про місцеву міліцію, і так далі, і так далі - все те, чого я не хочу, щоб було на моїй землі. І цього не хоче наша фракція, цього не хоче президент Зеленський", - зазначив Яременко.

За його словами, в України є свої умови для початку переговорів, зокрема, обмін утримуваними особами, розведення сил і припинення вогню, отримання контролю над територіями, на яких відбуватимуться вибори до органів місцевої влади.

"Саме ці червоні лінії – це те, що відстоюватимемо ми, депутати партії "Слуга народу" тоді, коли справді справа дійде до напрацювання закону про особливості місцевого самоврядування", - сказав Яременко.

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"Українська дипломатія працює, працює для того, щоб встановити мир. Мир не дається простою ціною, російські танки стоять у нас на Донбасі та в Криму, Росія може нам нав'язувати свою волю, але вона ніколи не змусить нас переступити через червоні лінії, про які я сказав", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що парламент під час публічного обговорення із суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.

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