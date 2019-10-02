У новому законі "Про особливий статус Донбасу" не має бути безумовної амністії для терористів, - Яременко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той закон (про особливості місцевого самоврядування. - Ред.), який є, особисто мене не влаштовує, тому що в ньому є положення про безумовну амністію, в ньому є положення про місцеву міліцію, і так далі, і так далі - все те, чого я не хочу, щоб було на моїй землі. І цього не хоче наша фракція, цього не хоче президент Зеленський", - зазначив Яременко.

За його словами, в України є свої умови для початку переговорів, зокрема, обмін утримуваними особами, розведення сил і припинення вогню, отримання контролю над територіями, на яких відбуватимуться вибори до органів місцевої влади.

"Саме ці червоні лінії – це те, що відстоюватимемо ми, депутати партії "Слуга народу" тоді, коли справді справа дійде до напрацювання закону про особливості місцевого самоврядування", - сказав Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент гарантує, що "зради" немає, - Арахамія про "формулу Штайнмаєра"

"Українська дипломатія працює, працює для того, щоб встановити мир. Мир не дається простою ціною, російські танки стоять у нас на Донбасі та в Криму, Росія може нам нав'язувати свою волю, але вона ніколи не змусить нас переступити через червоні лінії, про які я сказав", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що парламент під час публічного обговорення із суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.