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02.10.19 12:13

Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главами фракцій у парламенті поінформував їх про те, що саме вчора, 1 жовтня, підписали в Мінську.

Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.

"Жодних домовленостей немає. Президент поінформував фракцію, що саме було підписано в Мінську. Як українська сторона погоджується на переговорний процес, і як забезпечуватимуться національні інтереси в нормандському переговорному форматі", - розповіла Верещук.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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