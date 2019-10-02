Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання кореспондента Цензор.НЕТ.

"Жодних домовленостей немає. Президент поінформував фракцію, що саме було підписано в Мінську. Як українська сторона погоджується на переговорний процес, і як забезпечуватимуться національні інтереси в нормандському переговорному форматі", - розповіла Верещук.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".