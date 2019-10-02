Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі

Про це написав у фейсбуці прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Коли мене питають, чому я впевнений в тому, що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей.
Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах.
Перелік оголошених конкурсів нижче. Давайте зробимо це разом!"- написав він, опублікувавши посилання на відкриті вакансії.
- Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державного агентства резерву
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Заступника Голови Державного агентства резерву
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державної архівної служби
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державної служби з безпеки на транспорті
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державної служби геології та надр
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Державного агентства автомобільних доріг
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Заступника Голови Державної фіскальної служби
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-m8502…
- Заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Голови Національного агентства з питань державної служби
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
- Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…