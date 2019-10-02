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02.10.19 12:46

Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі

На посади голів Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державного агентства резерву, Державної служби геології і надр та низки інших органів потрібні фахівці.

Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі

Про це написав у фейсбуці прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Коли мене питають, чому я впевнений в тому, що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей.

Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих, хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах.

Перелік оголошених конкурсів нижче. Давайте зробимо це разом!"- написав він, опублікувавши посилання на відкриті вакансії.

  1. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  2. Першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  3. Голови Державного агентства резерву
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  4. Заступника Голови Державного агентства резерву
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  5. Голови Державної архівної служби
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  6. Голови Державної служби з безпеки на транспорті
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  7. Голови Державної служби геології та надр
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  8. Голови Державного агентства автомобільних доріг
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  9. Заступника Голови Державної фіскальної служби
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-m8502…
  10. Заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  11. Голови Національного агентства з питань державної служби
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  12. Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…
  13. Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
    https://www.kmu.gov.ua/…/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajny…

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Ефективний менеджере, знайдися: Гончарук закликав фахівців подаватися на високі посади в державному секторі 01

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