Розведення військ - це не кінець війни, але це ті кроки, які вирішуються за участю Путіна і можуть свідчити про готовність РФ домовлятися, - Яременко

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Спочатку мають бути досягнуті передумови в питаннях безпеки, далі має відбутися саміт у нормандському форматі, де повинні відбутися якісь домовленості. Тоді ми сядемо думати, як краще їх оформити з точки зору українського та міжнародного права", - розповів Яременко.

Він розповів, що під умовами безпеки він має на увазі: припинення вогню, розведення військ, обмін військовополоненими і контроль над територією і кордоном, як передумова для проведення виборів на Донбасі.

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"Є питання розведення мінімум у трьох точках. Ще раз кажу, ніхто не сумнівається, що це не кінець війни - розведення в трьох точках, але це ті кроки, які вирішуються безпосередньо за участю російського президента і можуть стати свідченням того, що Росія готова домовлятися . У нас були великі сумніви, що Росія хоче домовлятися, ось ми таким чином намагаємося, щоб Росія довела, що вона готова домовлятися. Все інше після цього", - розповів Яременко.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".