ДБР перевіряє законність застосування зброї бійцями КОРДу, які ліквідувати зловмисника-іноземця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області працівники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції в м. Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл у бік працівника поліції. Унаслідок вогнепальних поранень чоловік помер на місці.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.
Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 жовтня в селі Хотянівка Київської області поліцейські застрелили зловмисника, який 10 днів тому в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців.
Під час спецоперації правоохоронці прибули до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, і запропонували йому здатися. Однак замість цього чоловік почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.
У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.