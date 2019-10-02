З Естонії вислали українця: "становив небезпеку громадському порядку"

Термін перебування українця в країні і Шенгенській зоні достроково припинила служба прикордонного і міграційного нагляду Пихьяської префектури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Delfi.

Чоловік був визнаний винним у тому, що водив машину в стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, його пояснення про причини перебування в країні не викликали довіри.

"Зібрані поліцією докази свідчать про те, що подальше його перебування в Естонії становить небезпеку громадському порядку не тільки Естонії, а й країн Шенгенської зони", - повідомляє Delfi.

Поліція встановила, що чоловік не клопотав про отримання дозволу на роботу в Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада

Українцю оформили припис залишити Естонію протягом 7 днів і заборонили в'їжджати упродовж двох років.