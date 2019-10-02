"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив у середу під час робочої наради в Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз. Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми будемо планувати певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають", - сказав Криклій.

Він також додав, що планується з державного бюджету наступного року отримати додаткові кошти на дороги України.

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"Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є", - наголосив міністр.