Справа "Корвалолу" вчергове затягується, - юрист

При цьому суд долучив до справи матеріали, які "Дарниця" вважає такими, що не стосуються предмета спору. Це соціологічне дослідження про торгову марку "Корвалол Corvalolum" і висновок, складений судовим експертом.

"Ці докази взагалі не стосуються предмета спору і предмета доказування. Можливо, суд критично оцінить їх під час винесення рішення у справі і просто не врахує їх як неналежні і такі, що не стосуються предмета спору", - прокоментував представник "Дарниці" партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня.

Раніше "Фармак" надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак". На думку Мамуні, подібні дослідження не можуть бути доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармак" проводилося в серпні 2019 року, а предметом нинішнього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного Суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку зазначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни препарату.

"Корвалол" - седативний препарат, який проводився на кількох десятках підприємств у СРСР. Нині його виготовляють багато фармацевтичних підприємств пострадянських країн.