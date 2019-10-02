Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.10.19 13:40

"Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

Фракція "Слуга народу" 14 вересня подала Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до складу Центральної виборчої комісії.

"Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента України на запит Громадянської мережі ОПОРА, отриманій 1 жовтня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, фракція просить розглянути під час призначення на посади членів ЦВК такі кандидатури:

  1. Боярчук Оксану Борисівну;
  2. Волошина Юрія Олексійовича;
  3. Гатаулліну Олену Аухатівну;
  4. Гетьмана Євгена Анатолійоича;
  5. Греня Віталія Вячеславовича;
  6. Діденка Олега Миколайовича;
  7. Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
  8. Єфремову Ірину Олексіївну;
  9. Камінську Наталію Василівну;
  10. Кармазу Олександру Олександрівну;
  11. Квашу Оксану Олександрівну;
  12. Любченка Павла Миколайовича;
  13. Махніцьку Катерину Григорівну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Володимира Григоровича;
  16. Плукаря Віталія Володимировича;
  17. Постівого Сергія Олександровича;
  18. Фрицького Юрія Олеговича.

Читайте також: Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький та Плукар були членами попереднього складу ЦВК.

Нагадаємо, фракція "ОПЗЖ" запропонувала в ЦВК Сергія Дубовика та Юрія Мірошниченка. Кандидатами від "Європейської Солідарності" стали Олександр Черненко та Юрій Буглак, від "Батьківщини" - Жанна Усенко-Чорна та Вікторія Глущенко, від "Голосу" - Андрій Гевко.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК. Новий склад ЦВК має бути призначений Верховною Радою за поданням президента Володимира Зеленського. У ньому мають бути враховані пропозиції депутатських фракцій і груп.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100