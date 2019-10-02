Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.10.19 13:43

Рада підтримала перезавантаження НАЗК

Народні депутати підтримали у другому читанні перезапуск Національного агентства з протидії корупції.

Рада підтримала перезавантаження НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" в цілому проголосували 237 нардепів.

Рада підтримала перезавантаження НАЗК 01

Серед основних нововведень варто виділити те, що голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом.

Крім того, скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Читайте: Я не піду на посаду глави НАЗК, і не збирався, - Шабунін

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100