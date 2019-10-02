Рада утворила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів

За ухвалення відповідної постанови №2153 проголосували 340 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Депутати уповноважили новостворену тимчасову спеціальну комісію здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів з питань правового статусу ветеранів війни, подавати на розгляд ВР відповідні висновки, рекомендації та пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.

Головою комісії стала секретар Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, член фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич. Її заступником обрано народного депутата із фракції "Голос" Лесю Василенко.

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Окрім того, Рада затвердила кількісний і персональний склад ТСК загалом. Так, до неї увійшли ще 10 народних депутатів: заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), перший заступник голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук ("Слуга народу"), голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), перший заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич (позафракційна), заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Королевська ("Опозиційна платформа — за життя"), перший заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Олександр Лукашев ("Опозиційна платформа - за життя"), голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко ("Слуга народу"), член Комітету з питань антикорупційної політики Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету з питань свободи слова Тетяна Циба ("Слуга народу"), перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк ("Батьківщина").

Визначено, що Тимчасова спеціальна комісія з питань правового статусу ветеранів війни діятиме при парламенті протягом одного року. При цьому звіт про виконану роботу ТСК має представити на пленарному засіданні не пізніше як за пів року після ухвалення постанови про її утворення.

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У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що необхідність створення цієї комісії зумовлюється потребою скоординованого комплексного та системного регулювання питань правового статусу ветеранів війни, зокрема тих, що перебувають одночасно у віданні декількох парламентських комітетів.