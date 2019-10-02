Формулу підписано, і зараз представники "нормандської четвірки" почнуть працювати над підготовкою до саміту, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам у середу.

"Підписання відбулося тільки вчора, тому, звичайно, зараз всі зацікавлені сторони, представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом якась ясність тут настане", - сказав він.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.