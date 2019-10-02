ГПУ розслідує факти масової видачі українцям паспортів Угорщини, Румунії, Польщі та РФ

Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва Світлани Смик від 26 вересня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Печерський райсуд надав військовій прокуратурі доступ до оригіналів документів Ради національної безпеки і оборони України, що становлять державну таємницю.

Зокрема, в документах апарату РНБО містяться відомості про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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Суд дозволив доступ до вхідної документації, яка надходила в період з 7 квітня 2014 року по 26 вересня 2019 року в РНБО з Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) та інших державних органів з інформацією про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Крім того, військова прокуратура отримала доступ до доручень РНБО Національному інституту стратегічних досліджень щодо науково-аналітичних досліджень з розвитку подій у західних областях і тимчасово непідконтрольної уряду України частини Донецької і Луганської областей в зв'язку з масовою видачею громадянам України паспортів іноземних держав (Угорщини, Румунії, Польщі та Росії), а також до письмових рішень, стенограм (протоколів) засідань РНБО із зазначених питань.

Суд визначив термін дії ухвали тривалістю 30 днів, який необхідно обчислювати з дня винесення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

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У клопотанні Головної військової прокуратури сказано, що вона здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 3 червня 2019 року, яке проводиться Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України, за фактом підготовки до скоєння невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України, за попередньою змовою групою осіб, поєднаній з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.