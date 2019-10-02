Кабмін скоротив кількість митниць із 26 до 16, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав глава Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

"Наступний крок у створенні Нової митниці - сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр (там питання акредитації та сертифікації, тому їх "зливати" важко дуже) )", - написав він.

Також Нефьодов пояснив, для чого потрібні ці зміни:

- початок боротьби із "феодалізмом", коли кожна митниця - окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільника ОДА, поліцейського, прокурора, працівника СБУ, ДБРівця тощо;

- економія на адміністративних витратах - посади будемо перерозподіляти на користь оперативного складу, почнемо вчитись централізовувати всі функції підтримки;

- логістична оптимізація - для суттєвої кількості митних постів зменшиться відстань до центру. Наприклад, зі Слов’янська зараз до керівництва - 248 км. Буде 129 км;

- створення Координаційно-моніторингової митниці, де ми почнемо накопичувати досвід і функції нагляду, створювати центри компетенцій щодо складних і ризикових груп товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, перегляду інформації з камер, ваг, сканерів тощо

"Це проміжна структура, на якій ми відпрацюємо етапи шляху, який треба буде пройти наступного року для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки - призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юр.осіб, початок переведення людей у регіонах", - написав він.

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"Сумно на карті виглядають тимчасово-окуповані і анексовані Росією регіони України. Але вони не покинуті і ми про них пам‘ятаємо завжди!" - резюмував глава Державної митної служби.