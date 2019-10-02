Противник з початку доби 6 разів відкривав вогонь по захисниках України, втрат немає, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міноборони прессекретар відомства полковник Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 6 разів, утримавшись від застосування забороненого озброєння", - сказав він.

На Луганському напрямку з о пів на восьму ранку противник 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого. А після дев’ятої 10 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших оборонцях Кримського.

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На Донецькому напрямку обстріли обліковані вночі та під ранок. Так, обладнані біля Павлополя позиції наших військ противник півгодини обстрілював зі стрілецької зброї. В районах Новогнатівки і Новотроїцького ворог вночі та вранці відповідно застосував кулемети великого калібру. Обидва обстріли тривали по 15 хвилин. Неподалік Миколаївки також 15 хвилин окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил з автоматичного гранатомета.

"За наявною інформацією,від початку поточної доби втрат з нашого боку немає", - повідомив прессекретар, додавши, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії розмежування.