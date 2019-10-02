Противник з початку доби 6 разів відкривав вогонь по захисниках України, втрат немає, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міноборони прессекретар відомства полковник Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби, станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 6 разів, утримавшись від застосування забороненого озброєння", - сказав він.
На Луганському напрямку з о пів на восьму ранку противник 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого. А після дев’ятої 10 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших оборонцях Кримського.
На Донецькому напрямку обстріли обліковані вночі та під ранок. Так, обладнані біля Павлополя позиції наших військ противник півгодини обстрілював зі стрілецької зброї. В районах Новогнатівки і Новотроїцького ворог вночі та вранці відповідно застосував кулемети великого калібру. Обидва обстріли тривали по 15 хвилин. Неподалік Миколаївки також 15 хвилин окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил з автоматичного гранатомета.
"За наявною інформацією,від початку поточної доби втрат з нашого боку немає", - повідомив прессекретар, додавши, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії розмежування.