СБУ затримала інформаторку, яка передавала розвіддані терористам "ДНР"

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканка Великоновоселківського району області з власної ініціативи відновила контакти із давнім знайомим, ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів терористів.

За завданням куратора із серпня 2017 року вона збирала для бойовиків інформацію розвідувального характеру. Жінка телефоном повідомляла бойовику відомості про місця дислокації та чисельність особового складу операції Об’єднаних сил, переміщення військової техніки. Куратор передавав отриману інформацію до "МДБ ДНР".

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Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи скеровані до суду для винесення відповідного процесуального рішення.