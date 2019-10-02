Узгодження "формули Штайнмаєра" дає змогу швидкої зустрічі в "нормандському форматі", - представниця уряду ФРН Деммер

Можливість для такої зустрічі дає узгодження "формули Штайнмаєра", сказала вона, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Узгодження - це результат активних переговорів зовнішньополітичних радників глав держав і урядів (країн "нормандського формату". - Ред.). Це важливий крок на шляху до реалізації Мінських домовленостей", - сказала Деммер журналістам у Берліні в середу.

За її словами, "вчорашнє узгодження дає можливість для швидкої зустрічі в "нормандському форматі".

"Дату я поки назвати не можу, ми триматимемо вас в курсі", - зазначила Деммер.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".