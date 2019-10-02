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02.10.19 15:11

В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня

4 жовтня Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком візьме участь у II Форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться в м.Житомирі.

В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час запланованих переговорів глав держав буде обговорюватися широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва.

Крім того, в рамках Форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співпрацю між регіонами України та Білорусі.

Також читайте: Зеленський і Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у ІІ Форумі регіонів України та Білорусі, - "Інтерфакс-Україна"

Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі в кінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

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