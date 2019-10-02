Медведчук вимагає заборонити продаж книги про Стуса: розпочалося засідання суду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Так, Медведчук подав позов "про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та заборону розповсюдження книги".

Крім того, позов стосується не тільки самого Кіпіані, а й ТОВ "Видавництво "Віват" та ПП "Юнісофт".

За словами Кіпіані, позов стосується двох публікацій у книзі, "в яких описуються колізії із захистом Віктором Медведчуком поета і члена української-гельсінської групи Василя Стуса".

"Він був державним призначеним адвокатом і, як багато інших державних адвокатів в часи Радянського Союзу, він виконував роботу, як міг. Досвід показав, в порівнянні з іншими адвокатськими історіями того часу, він не дуже якісно захищав. Більше того, він допустив деякі речі, які, на мій погляд, з моральних і етичних причин, навіть через 40 років, пробачати не можна", — наголосив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позов Медведчука з вимогою заборонити книгу про Стуса - тиск на свободу слова, - гендиректорка видавництва "Віват" Орлова

На його думку, такий позов є свідченням спроби тиску на свободу слова.

Про намір Віктора Медведчука подати позов до Вахтангу Кіпіані стало відомо наприкінці серпня.

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.