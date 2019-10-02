Підтримую підписання "формули Штайнмаєра", але не згоден із тим, як її трактує Зеленський, - Медведчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії ОПЗЖ.

"Можу сказати, що це початок шляху. Ми підтримуємо подібні кроки з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на неконтрольованих територіях. Ми вважаємо, що "формула Штайнмаєра" - це принцип дорожньої карти з реалізації окремих пунктів Мінських угод. Ми виступаємо за те, що мінські угоди є безальтернативними. Вони мають бути виконані. і це може привести до миру і припинення бойових дій", - заявив Медведчук.

Нардеп пояснив, що згідно з цим документом, після проведення виборів на неконтрольованих територіях вводиться в дію на тимчасовій основі закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятий ще у вересні 2014 року.

"На постійній основі він набуває чинності після того, як ОБСЄ і відповідні контролюючі органи з боку ОБСЄ перевірять вибори на відповідність нормам БДІЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. - Ред.) і зроблять свій висновок. Тоді цей закон вступає на постійній основі в повну силу", - зазначив Медведчук.

Також дивіться: "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Також Медведчук заявив, що не згоден з тим, як трактує "формулу Штайнмаєра" президент Зеленський.

"Вчора пан Зеленський говорив з приводу так званого нового закону про особливий статус, тому що дія цього завершується 31 грудня поточного, 2019 року (у цьому він має рацію). Але неправий президент в іншому: справа в тому, що "формула Штайнмаєра" стосується саме того закону, який був прийнятий Верховною Радою і який є сьогодні, але заблокований", - сказав нардеп.

За його словами, президент неправий і в тлумаченні питання кордонів.

"Під час свого брифінгу Зеленський сказав про те, що це буде тоді, коли кордони будуть під контролем України. Це теж не відповідає ні "формулі Штайнмаєра", ні Мінським угодами. Тому що в Мінських угодах чітко записано, що контроль над кордоном між Україною і Росією починає встановлюватися в перший день після виборів і закінчується після внесення змін до Конституції щодо особливого статусу", - повідомив Медведчук.

Крім того, політик зазначив що закон про вибори має бути прийнятий Верховною Радою відповідно до Конституції України, але при цьому питання модальності виборів має бути узгоджене з Донецьком і Луганськом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Узгодження "формули Штайнмаєра" дає змогу швидкої зустрічі в "нормандському форматі", - представниця уряду ФРН Деммер

Медведчук запевнив, що фракція підтримає ініціативи президента, спрямовані на виконання Мінських угод, в тому числі щодо реалізації "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".