"Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров. ВIДЕО

Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Щодо "формули Штайнмаєра" - там не без проблем. Учора в Мінську всі учасники Контактної групи, включно з Донецьком і Луганськом, підписали "формулу Штайнмаєра", щоправда, зробили це на окремих аркушах паперу", - сказав Лавров.

"Очевидно, хтось вважає нижче своєї гідності ставити свій підпис поряд з підписом інших учасників, хоч під Мінськими домовленостями всі підписи стоять на одному аркуші", - додав він.

Лавров висловив сподівання, що це "протокольно суто косметична проблема".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".