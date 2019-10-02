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02.10.19 15:37

"Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" відбулося "не без проблем".

Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо "формули Штайнмаєра" - там не без проблем. Учора в Мінську всі учасники Контактної групи, включно з Донецьком і Луганськом, підписали "формулу Штайнмаєра", щоправда, зробили це на окремих аркушах паперу", - сказав Лавров.

"Очевидно, хтось вважає нижче своєї гідності ставити свій підпис поряд з підписом інших учасників, хоч під Мінськими домовленостями всі підписи стоять на одному аркуші", - додав він.

Лавров висловив сподівання, що це "протокольно суто косметична проблема".

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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