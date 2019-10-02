Скандал навколо бесіди Зеленського і Трампа не завадить США допомагати Україні, - Помпео

Про це глава Держдепу Майк Помпео завив на пресконференції в Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо це робити навіть у ситуації, коли навколо цієї історії так багато шуму", - сказав він.

Помпео пояснив, що політика США щодо України при адміністрації Трампа не зазнає суттєвих змін. Вона націлена на те, щоб допомагати в боротьбі проти "російської загрози", а також - у наданні допомоги Києву, що прагне викорінити корупцію і побудувати сильну економіку.

Помпео також підтвердив, що був присутній поряд із Трампом під час його телефонної розмови із Зеленським. Раніше про це повідомляли американські ЗМІ.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

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