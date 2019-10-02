Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.10.19 15:57

Озброєний мечем чоловік влаштував різанину в коледжі Фінляндії, загинула українка

У приміщенні коледжу у фінському місті Куопіо озброєний чоловік влаштував напад на студентів. В результаті загинула українка, ще 9 осіб були поранені.

Озброєний мечем чоловік влаштував різанину в коледжі Фінляндії, загинула українка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", цю інформацію підтвердили в українському посольстві у Фінляндіі.

Інцидент стався 1 жовтня близько 13:00 у коледжі Savo, який розташований на території торгового центру Herman. За словами очевидців, чоловік був озброєний мечем.

Поліція застосувала вогнепальну зброю, одну людину затримали, а постраждалих евакуювали. Поліція не коментувала те, наскільки серйозні тілесні ушкодження потерпілих.

Також дивіться: Підліток випадково застрелив приятеля з рушниці на Одещині, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

За повідомленням другого секретаря посольства Дмитра Гусєва, дівчина навчалася в цьому коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ні України, ні Фінляндії.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100