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02.10.19 16:23

Нацрада ТРВ просить суд анулювати ліцензію NewsOne

Національна рада з телерадіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.

Нацрада ТРВ просить суд анулювати ліцензію NewsOne

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва. інформує Цензор.НЕТ.

На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Раніше Окружний адмінсуд Києва відмовив NewsOne у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо скасування результатів позапланової виїзної перевірки телеканалу, визнавши його необґрунтованим. У заяві телеканал просив Окружний адмінсуд зупинити дію рішення Нацради до набрання судовим рішенням у цій справі чинності.

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Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.

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