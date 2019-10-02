РФ підпише договір на транзит газу з Україною, якщо вона до кінця року імплементує енергетичне законодавство ЄС, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент РФ Володимир Путін під час РЕН-2019.

"Нарешті, стосовно договорів з прокачування газу через Україну: він теж має бути економічно доцільним для всіх учасників цього процесу. Там існують розвилки. Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи, і якщо вона зможе це зробити до закінчення року, ... то ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір на транзит з Україною відповідно до європейського законодавства", - сказав Путін.

"Якщо вона не зможе цього зробити - що цілком імовірно, існують внутрішньоукраїнські законодавчі, та й політичні процедури, які ще потрібно українським партнерам пройти, це не дуже просто буде зробити - тоді ми просто готові продовжити на якийсь час, скажімо на рік, існуючий контракт на прокачування", - зауважив Путін.

Нагадаємо, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в Україні достатньо запасів газу на випадок, якщо РФ припинить транзит до Європейського Союзу.

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