Злочинна бездіяльність керівника ДБР Труби карається за законом 5 роками в'язниці, - Чорновол

Про це повідомила журналістам народна депутатка 8-го скликання Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Вона нагадала, що раніше суд ще двічі зобов'язував ДБР почати досудове розслідування проти Портнова. "До речі, ДБР не виконав рішення суду. Хоча це дуже серйозний злочин", - сказала вона.

Тетяна Чорновол повідомила, що понесе це рішення суду в ДБР і за 24 години ДБР має почати досудове розслідування щодо її скарги. "Але я прогнозую, оскільки ДБР демонструє злочинну бездіяльність і це розслідування не було розпочато за першими двома рішеннями суду, то я думаю, така ж ситуація буде і цього разу", - зазначила вона. Водночас вона підкреслила, що ці рішення суду не підлягають оскарженню і мають бути виконані за 24 години.

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Ексдепутатка додала, що в разі невиконання цього рішення суду, знову піде в ДБР подавати повідомлення про злочин проти керівників ДБР, які не виконують рішення суду. "Це злочин. Причому серйозний злочин, коли йдеться про посадову особу, яка займає особливо відповідальне становище - це 5 років в'язниці. Це фактично і 5 років в'язниці і для Труби. Я знаю, що рішення суду не виконується за його безпосереднім наказом", - підкреслила Тетяна Чорновол.

Чорновол також зазначила, що слідчі ДБР, в разі початку слідства, дадуть свідчення і скажуть, хто давав їм наказ не розпочинати слідство. "Прості слідчі не хочуть нести таку відповідальність. Вони скажуть, хто їм дав такий наказ. І я абсолютно впевнена - без наказу Труби вони б цього не робили", - підкреслила вона.

"Тому я вважаю, що це справа передовсім проти Труби", - резюмувала Тетяна Чорновол. Вона також нагадала, що дві попередні її скарги стосувалися корупції та узурпації влади. "Третя скарга була про розголошення таємниці слідства. Вона не тільки проти Портнова, вона також проти керівника ДБР Романа Труби, який з тих відомостей, які я виклала в своїй заяві, розголошує таємницю слідства Портнову. А Портнов, в свою чергу організовує хуліганів перед ДБР, щоб помститися тим людям, яких він вважає своїми політичними опонентами", - пояснила ексдепутатка.

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"Я б сказала, що оскільки в нас Портнов це взагалі агент Кремля, то він зараз переслідує людей з державницькою позицією, і відповідно, на жаль, він робить це за допомогою Труби", - додала вона.