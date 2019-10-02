Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Незабаром катер протестують в акваторії Чорного моря біля берегів Одеської області.

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"Згідно з планом випробувань під час виходів особлива увага приділятиметься безперебійній роботі всіх систем і механізмів, живучості та надійності матеріальної частини. Ретельно перевірятимуть морехідні якості катера під час роботи у штормову погоду, швидкість його ходу, маневрені характеристики, можливості енергетичної установки і апаратури навігації. Заводчани разом з екіпажем перевірять роботу рульового, якірного, швартовно-буксирного і леєрного пристроїв, а також герметизацію зовнішнього контуру катера", - повідомив представник підприємства-виготовлювача Леонід Бабак.

Одна з особливостей цього катера, як і попередніх МБАК, які вже увійшли в бойовий склад флоту, - низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна і теплова помітність.

Під час випробувань у морі також перевірять можливості кормових і носових бойових модулів. Екіпаж виконає бойові вправи стрільб по морських і берегових цілях.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України - патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об'єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія можливій ​​висадці десантних засобів противника на узбережжі.