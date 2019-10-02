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02.10.19 23:00

Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань. ФОТО

Сьомий малий броньований артилерійський катер, побудований на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському", прибув до Одеси. Після проведення випробувань він увійде до складу ВМС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Незабаром катер протестують в акваторії Чорного моря біля берегів Одеської області.

Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань 01

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"Згідно з планом випробувань під час виходів особлива увага приділятиметься безперебійній роботі всіх систем і механізмів, живучості та надійності матеріальної частини. Ретельно перевірятимуть морехідні якості катера під час роботи у штормову погоду, швидкість його ходу, маневрені характеристики, можливості енергетичної установки і апаратури навігації. Заводчани разом з екіпажем перевірять роботу рульового, якірного, швартовно-буксирного і леєрного пристроїв, а також герметизацію зовнішнього контуру катера", - повідомив представник підприємства-виготовлювача Леонід Бабак.

Одна з особливостей цього катера, як і попередніх МБАК, які вже увійшли в бойовий склад флоту, - низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна і теплова помітність.

Під час випробувань у морі також перевірять можливості кормових і носових бойових модулів. Екіпаж виконає бойові вправи стрільб по морських і берегових цілях.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України - патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об'єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія можливій ​​висадці десантних засобів противника на узбережжі.

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