Включення до складу делегації РФ "депутатів", "обраних" на території окупованого Криму, неприпустимо, - Сенцов у ПАРЄ

Про це заявив на пресконференції у ПАРЄ колишній політичний в'язень в Росії український режисер Олег Сенцов у середу в Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо з Росією у ПАРЄ хочуть спілкуватися – нехай спілкуються. Переговори краще, ніж війна. Хочу від себе сказати, що з цим фактом вже нічого не вдієш, що тут присутня Росія. На цьому майданчику слід намагатися говорити з ними про порушення прав людини на окупованих територіях", - вважає Сенцов.

Він також наголосив, що "червоною лінією" і неприпустимістю є можливість включення до складу російської делегації депутатів, які були обрані на території окупованого Криму.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення якихось санкцій.

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