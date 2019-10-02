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02.10.19 17:39

Включення до складу делегації РФ "депутатів", "обраних" на території окупованого Криму, неприпустимо, - Сенцов у ПАРЄ

Якщо російська делегація повернулася до Парламентської асамблеї Ради Європи, то слід використовувати цю ситуацію для захисту прав людини на окупованих Росією українських територіях.

Включення до складу делегації РФ "депутатів", "обраних" на території окупованого Криму, неприпустимо, - Сенцов у ПАРЄ

Про це заявив на пресконференції у ПАРЄ колишній політичний в'язень в Росії український режисер Олег Сенцов у середу в Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо з Росією у ПАРЄ хочуть спілкуватися – нехай спілкуються. Переговори краще, ніж війна. Хочу від себе сказати, що з цим фактом вже нічого не вдієш, що тут присутня Росія. На цьому майданчику слід намагатися говорити з ними про порушення прав людини на окупованих територіях", - вважає Сенцов.

Він також наголосив, що "червоною лінією" і неприпустимістю є можливість включення до складу російської делегації депутатів, які були обрані на території окупованого Криму.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення якихось санкцій.

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