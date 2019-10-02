Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скарг на відсутність комунікації: спілкування тривало 9 хвилин

Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілась з командою міністерства... Головний мій меседж: ми маємо спільно працювати для країни... Робота кожного члена команди важлива. Я чекаю від державних службовців надзусиль для результативної роботи команди. Державний службовець – це опора робота міністра. Державний секретар отримав від мене завдання зібрати пропозиції та надати проекти рішень з організаційних питань", - написала Скалецька.

Вона зазначила, що перший місяць роботи уряду виявився "непередбачувано важким" і попросила директорати і департаменти МОЗ надати всю інформацію з поточних питань.

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Водночас, генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ України Ірина Литовченко на своїй сторінці в мережі Facebook заявила, що обіцяний діалог не відбувся.

"Ми очікували від міністра отримати відповіді на ... запитання про тиск на колег. Ми хотіли виконувати свою роботу. Без вказівок "правильних рішень" від керівництва і погроз. Замість цього - отримали 9-хвилинну лекцію про важкі часи, і про те, що всі свої запитання до міністра і його заступників ми маємо надати в письмовому вигляді", - повідомила Литовченко.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Разом з тим, вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час купівлі швидких на 100 млн грн.

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