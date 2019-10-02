Кабмін запустив систему електронного документообміну між держорганами, - Дубілет

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Система, яка дозволяє не користуватися традиційною паперовою формою, працює. Але я впевнений, що в жовтні держоргани так просто, миттю, повністю на неї не перейдуть", - сказав Дубілет.

Він зазначив, що з цього тижня в уряді почали підводити щотижневу статистику і працювати з кожним органом, який генерує паперові документи, окремо.

"Думаю, поступово протягом 1-2 місяців зведемо паперовий документообмін, за винятком секретних, до мінімуму", - додав міністр.

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