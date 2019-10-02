Вісьмох поранених військовослужбовців доставили авіацією з Харкова до Львова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У бійців вогнепальні поранення, черепно-мозкові травми та численні переломи. Один поранений перебуває на апараті штучного дихання.

Військовослужбовці отримали медичну допомогу в Харківському військовому госпіталі, а у львівському військовому госпіталі вони проходитимуть лікування і реабілітацію. Сьогодні лікарі оцінять стан поранених і визначать лікування, за необхідності будуть заплановані операції.

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У львівському шпиталі достатньо медикаментів та засобів гігієни для поранених, немає потреби в продуктах. Бійцям потрібна моральна підтримка і цікаві книжки, зазначають у госпіталі.