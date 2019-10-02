Райсуд Києва ухвалив рішення стягнути з екснардепа Жеваго 1,5 млрд грн на користь НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з Національним банком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Костянтин Жеваго продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, у грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

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Національний банк звертає увагу, що фактично судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для затягування процесу.

Після того, як рішення суду набере законної сили, Національний банк вживатиме всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування становить 6,75 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку.