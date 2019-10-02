На Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки

Так, місцеве видання Житомир.info посилається при цьому на відділ комунікації поліції Житомирської області, повідомляє Цензор.НЕТ. За даними видання, обшуки почалися після обіду. На заводі працюють спецпризначенці, працівників туди не пустили.

TheБабель повідомляє, що факт обшуків підтвердили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. При цьому подробиці розкрити відмовилися.

"Укрінформ" посилається на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

"На Житомирському бронетанковому заводі тривають санкціоновані обшуки на підставі постанови слідчого судді в рамках кримінального провадження", - цитує видання слова прессекретаря.

За даними ЗМІ, на місці працюють співробітники ДБР, військової прокуратури Центрального регіону і поліції.

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