"Формула Штайнмаєра" - неприхована здача національних інтересів і початок капітуляції, - заява Львівської облради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, заявляємо про те, що анонсовані 1 жовтня 2019 року президентом України Володимиром Зеленським наміри з реалізації так званої "формули Штайнмаєра" є, на нашу думку, неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні", - йдеться в заяві Львівської облради.

Львівська облрада вважає, що в результаті реалізації "формули Штайнмаєра" "Україна отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через проведені вибори", проведення наступних виборів в український парламент на цих територіях "остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні".

Депутати Львівської облради заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний світ ціною приниження країною-агресором.

"Закликаємо органи місцевого самоврядування Львівської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Львівської обласної ради та звертаємось до профільних асоціацій органів місцевого самоврядування України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради ... Вимагаємо від Президента України припинити практику прийняття доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства та за його спиною", - вказано в заяві.

У другій заяві Львівська облрада заявляє про неприпустимість анонсованих 1 жовтня Володимиром Зеленським заходів щодо відведення сил і засобів.

"Нагадуємо Президентові України Володимирові Зеленському про те, що цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях і відновлення на цих територіях конституційного ладу", - йдеться в документі.

Підкреслюється, що факт остаточного виведення і повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях встановлюється міністром оборони і міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання президенту, який "виключно на цій підставі ухвалює відповідне рішення".

"Проанонсований 01.10.2019 року Президентом України Володимиром Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії розмежування сторін, що проходить в околицях Станиці-Луганської Луганської області, не відповідає дійсності, оскільки представники окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів вказаного населеного пункту перебувають під серйозною загрозою.

Закликаємо Президента України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України захищати невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - говорится в заявлении.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.