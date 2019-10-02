Прогрес за формулою Штайнмаєра є, але знімати з Росії санкції рано, - Меркель

"Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч (в "нормандському форматі") на рівні глав держав і урядів", - сказала Меркель журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна

В "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

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Наступний саміт "нормандського формату" відбудеться в Парижі, повідомила також канцлер Німеччини. "Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, цього разу це буде Париж", - сказала Меркель.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.