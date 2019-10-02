"Нічого ясніше не стало. Були особисті гарантії президента, що все буде добре", - Юрчишин про зустріч Зеленського з главами фракцій стосовно Донбасу

Про це він розповів у коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого ясніше не стало. Були особисті гарантії президента, що все буде добре. На пропозицію вийти в парламент і пояснити на камери суспільству і парламентаріям, як це відбуватиметься, така пропозиція була проігнорована, як і заклик фракції фактично викликати в парламент міністра закордонних справ, який, до речі, дуже дивний. Тому що, наприклад, зараз відбуватиметься засідання фракції, на яку на наше прохання прийшов міністр економіки, щоб пояснити логіку ринку землі. Звернення спікера ігноруються, тому що було сказано, що ми звернулися і міністр закордонних справ, ніхто з Генерального штабу не готовий приходити, не може приходити... Це свідчить тільки про одне - що готових відповідей на ці питання немає", - заявив Юрчишин.

Читайте також: Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.