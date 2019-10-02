Комісія Київради підтримала перейменування проспекту космонавта Комарова у проспект Любомира Гузара

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Вклад архієпископа у розвиток української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ.

"Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. Завдяки йому греко-католицька церква стала не просто однією з найбільш популярних в Україні, але й тепер включена у світовий християнський контекст. Натомість постать космонавта Комарова не пов'язана з Україною, і є лише спадком радянського минулого. Тому цілком доцільно перейменувати відповідний проспект на честь визначного архієпископа", - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, який був ініціатором перейменування.

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Громадське обговорення відповідного питання проходило з 15 травня до 15 липня 2018 року на офіційному веб-сайті КМДА. До голосування долучилися 1091 осіб. З них 85% підтримали ідею перейменування. Проти висловилися лише 163 особи.

За інформацією Київради, ініціативу перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара підтримує і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви.

Зазначений проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Любомир Гузар – український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.

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