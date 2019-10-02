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02.10.19 19:48

Ворог 2 жовтня порушив перемир'я 15 разів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також, з метою заподіяння максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

Ворог 2 жовтня порушив перемир'я 15 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".

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